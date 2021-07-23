CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan'ın hazırlayıp sunduğu Gör Beni programında, eşi Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Lider eşi olmanın "dikkat etmeyi" gerektirdiğini ifade eden Selvi Hanım, eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nun akşam yemeğine gelemeyeceğini söylemediği zaman çok kızdığını aktardı.
Eşinin bamya yemeğini sevdiğini ancak kendisinin sevmediğini söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu, "40 seneden sonra bamya sevdiğini öğrendim, şaşırdım. Bamyayı ben pek yemem. Çok da evde pişirdiğim bir şey değil. Ama son iki senedir onun için bamya yapıyorum" dedi.
CHP Lideri Kılıçdaoğlu'na Ankara, Çubuk'ta linç girişimi yapıldığı günün hatırlatılması üzerine Selvi Hanım, o gün çok üzüldüğünü belirtti.
Hayalindeki mesleğin "gazetecilik" olduğunu ifade eden Selvi Hanım, ev işlerine haftada bir gelen yardımcıyla yaptığını, yemeklerini ise bizzat kendi elleriyle hazırladığını açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu: Akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum - Son Dakika