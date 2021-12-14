KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HALASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan 82 yaşında hayatını kaybetti. Özdoğan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından memleketi Tunceli'ye defnedilmek üzere yola çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halası Güllü Özdoğan dün 82 yaşında hayatını kaybetti. Özdoğan'ın cenazesi bugün Ataşehir'de bulunan Mustafa Kemal Cemevi'ne getirildi. Cenaze törenine Özdoğan'ın ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Güllü Özdoğan'ın cenaze namazı kılındıktan sonra memleketi Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Turnayolu köyünde toprağa verilmek üzere yola çıktı.