Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı Açıklaması

24.11.2020 09:39
Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenleri baş tacı yapmayan bir toplumun geleceğinin olamayacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenleri baş tacı yapmayan bir toplumun geleceğinin olamayacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Twitter hesabından videolu bir mesaj paylaştı.

"Öğretmenleri baş tacı yapmayan bir toplumun geleceği yoktur. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." başlığıyla mesajını paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlik mesleği dünyanın bütün toplumlarında diğer mesleklerden farklı bir yere sahiptir. Öğretmen kişileri eğitir, onlara dünyayı öğretir. Bilgiyi öğretir, beraber yaşamayı, tartışmayı, sorgulamayı öğretir. Yani dünyayı öğretir. Yani kainatı öğretir. Öğretmenleri baş tacı yapmayan bir toplumun geleceği yoktur. Çocuğumuzu inşa eden, çocuğumuzu yetiştiren, onun yeteneğini keşfeden, o yeteneklerin gelişmesini sağlayan kişinin adı öğretmendir. Öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz ve onlara şükranlarımızı sunuyoruz."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika


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