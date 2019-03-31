Son Dakika Haberleri: Kemal Kılıçdaroğlu Oyunu Kullandı

Kemal Kılıçdaroğlu Oyunu Kullandı

30 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdadroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu 4202 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu Oyunu Kullandı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdadroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu 4202 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokuluna gelen Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Oyunu kullanmak için 4202 numaralı sandığı gelen Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık, hayırlı uğurlu olsun. Milyonlarca vatandaşımız oyunu kullanacak. İnşallah olumsuz hiçbir olay olmadan vatandaşlarımız tercihlerini yapacaklardır. Güzel bir hava, ağaçlar çiçek açmış, gerçekten de tam bir bahar havası var. İnşallah Mart'ın sonu bahar olur" dedi. Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile kameralara poz verdi.

(Derya Yetim - Nurullah Geylani/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:26 Kaynak: İHA

Arjantin, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da Oyunu Kullandı Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj Kütahyalı Taksiciden Örnek Davranış! Şehit Ailelerinden Para Almadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 15:56:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kemal Kılıçdaroğlu Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]