Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Şehitlerinin Aileleri ile Görüştü - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Şehitlerinin Aileleri ile Görüştü

24.04.2022 16:44
Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Şehitlerinin Aileleri ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekât Bölgesinde şehit düşen, Üsteğmen Ömer Delibaş, Teğmen Kaan Kanlıkuyu ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon’un ailelerini telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen, Üsteğmen Ömer Delibaş, Teğmen Kaan Kanlıkuyu ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un ailelerini telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda 19 Nisan günü şehit olan Üsteğmen Ömer Delibaş, 20 Nisan günü şehit olan Teğmen Kaan Kanlıkuyu ve 22 Nisan günü şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un ailelerini telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: ANKA

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