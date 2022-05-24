Kemal Kılıçdaroğlu: "Saat 22.00'de Hepinizi Bekliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü CHP grup toplantısı konuşmasının bir bölümünü "Bir kaçış planının anatomisi" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu bu gece yapacağı açıklama için "Saat 22.00'de hepinizi bekliyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmadan bölümler içeren bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu paylaşımına "Saat 22.00'de hepinizi bekliyorum" notunu düştü. "Bir kaçış planının anatomisi" başlıklı videoda, Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasından şu bölümlere yer verildi:

"DEĞİŞİM GELDİĞİNDE HALİNİN NİCE OLACAĞINI İSE İNAN HİÇ UMURSAMIYORLAR"

"Suça bulaşmış bürokrat, beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken, bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Kendilerini kurtarmak istiyorlar. Ama kurtarma planlarının içine seni bürokrat olarak asla dahil etmiyorlar. Evet, toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan, sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar.

"YURT DIŞINDAKİ YAPILARIN BAŞINDA DA ERDOĞAN'IN AİLE BİREYLERİ GELİYOR"

Bak, ben sana biraz detay vereyim, ey sarı bürokrat. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla, yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Erdoğan, yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Vakıf süsü veriyorlar, bunlara. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla, yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden, o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkarmak istiyorlar. Oturma, çalışma izni çıkartmak istiyorlar, bu paravan yapılar üzerinden. Bu birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler. Yani, 'Ey Pensilvanya' diye bağıranlar şimdi kendi Pensilvanyalarını oluşturma telaşındalar.

"SUÇA BULAŞMIŞ BÜROKRAT, UÇAĞIN KAPISI SANA HİÇ AÇILMAYACAK"

Şunu çok iyi bilmen gerekiyor, suça bulaşmış bürokrat. Bu birkaç yüz kişilik, kurtarma operasyonunda sen asla yoksun. O uçaklarda yeri ayrılanlar arasında da sen olmayacaksın. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. Ben en iyisi bu akşam, saat 22.00'de bu skandalı açıklayayım. Sen de beni dinle.

"BİTKİSEL HAYATA SOKTUKLARI DEVLETİ, YENİDEN CANLANDIRMAK"

Amacım, pisliğe bulaştırdıkları seni, bu sarmaldan yol yakınken kurtarmaktır. Dedim ya, Kılıçdaroğlu'nun sana son iyiliği olsun. Senin üzerinden bitkisel hayata soktukları devleti, yeniden canlandırmaktır.

"ERDOĞAN, SAKIN REDDETMEYE KALKMA"

Ey devletin şerefli bürokratları… Bunlarla birlikte sizi de akşam saat 22.00'de bekliyorum. Sizin benim başımın üzerinde yeriniz var. Akşam 10'da bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Milletimi de bekliyorum. Onlar da Türkiye'de paralel öğrenci vakıflarının niçin kurulduğunu daha iyi öğrenecek ve anlayacaklar. Erdoğan, sakın reddetmeye kalkma. Bütün gerçekleri biliyoruz. Bütün belgeler elimizde. Akşam görüşürüz."