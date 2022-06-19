Kemal Kılıçdaroğlu; TÜİK, MEB ve SADAT'ın ardından bu kez de Tarım ve Orman Bakanlığı'na gidecek: Hazırlığınızı yapın - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu; TÜİK, MEB ve SADAT'ın ardından bu kez de Tarım ve Orman Bakanlığı'na gidecek: Hazırlığınızı yapın

19.06.2022 08:36
Kemal Kılıçdaroğlu; TÜİK, MEB ve SADAT'ın ardından bu kez de Tarım ve Orman Bakanlığı'na gidecek: Hazırlığınızı yapın

Geçtiğimiz dönemde Milli Eğitim Bakanlığı, SADAT, TÜİK, Et ve Süt Kurumu binaları önünde giderek basın açıklaması yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni ziyaret için sinyal verdi. Çiftçilere yapılan ödeme üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı'na tepki gösteren Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda "Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın" ifadelerini kullandı.

İzmir'de CHP Çiftçi Buluşması programında 3 çiftçi kadın da konuşma yapmış, "Hayvancılık öldü. Biz yokuz artık", "Bu yıl 20 dönüm toprağımın 10 dönümünü ekemedim" gibi cümlelerle hükümete karşı eleştirilerini dile getirmişti. Bu konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı resmi Twitter hesabından bu eleştirilere cevap vermişti.

BAKANLIK, YAPILAN DESTEK ÖDEMELERİNİ PAYLAŞTI

Söz konusu 3 çiftçiye de yardımda bulunduklarını ifade eden Bakanlık, açıklamasında rakamlarına kadar verilen destekleri paylaştı. Öte yandan paylaşım, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de çiftçilerle buluşmasında söz alan üç kadın çiftçimize Bakanlığımız tarafından verilen destekler ve dile getirdikleri iddialar ile ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir" notuyla yayınlandı.

*#arabaslik*1184*#arabaslik*

Bakanlığın paylaşımının ardından Kılıçdaroğlu da bakanlığa cevap olarak, "Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye "Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz." diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın" ifadelerinin yer aldığı karşı bir paylaşım yaptı.

*#arabaslik*1979*#arabaslik*

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir ziyaret gerçekleştireceği düşüncesini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu daha önce de TÜİK, Et ve Süt Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve SADAT'ın kapısına gidip basın açıklaması yapmıştı.

Bakanlık CHP'nin programında konuşan çiftçilere yapılan destekleri paylaştı, Kılıçdaroğlu'ndan jet tepki geldi
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Bakanlık CHP'nin programında konuşan çiftçilere yapılan destekleri paylaştı, Kılıçdaroğlu'ndan jet tepki geldi Bakanlık CHP'nin programında konuşan çiftçilere yapılan destekleri paylaştı, Kılıçdaroğlu'ndan jet tepki geldi Kılıçdaroğlu'ndan 'Sosyal Medyaya Yaptırım Düzenlemesi' Açıklaması: 'Onlar Yasa Çıkaracaklar Baskı Kurmak İçin Biz de Mücadele Edeceğiz Baskıları... Kılıçdaroğlu'ndan 'Sosyal Medyaya Yaptırım Düzenlemesi' Açıklaması: 'Onlar Yasa Çıkaracaklar Baskı Kurmak İçin Biz de Mücadele Edeceğiz Baskıları...

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

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