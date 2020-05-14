Kemal Kılıçdaroğlu, Van'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu, Van'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Kılıçdaroğlu, Van'daki terör saldırısı nedeniyle Twitter adresinden paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Van'da hain teröristlerce Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Terörü bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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