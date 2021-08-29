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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mamak'ta 106 projenin açılışı ve temel atma töreni için bir araya geldi - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mamak'ta 106 projenin açılışı ve temel atma töreni için bir araya geldi

29.08.2021 20:41
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mamak'ta 106 projenin açılışı ve temel atma töreni için bir araya geldi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen 'Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi' ve 106 projenin açılış ve temel atma töreninde...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen 'Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi' ve 106 projenin açılış ve temel atma töreninde bir araya geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İP Lideri Meral Akşener, DP Lideri Gültekin Uysal, ABB tarafından düzenlenen, 'Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi', 106 projenin açılış ve temel atma töreninde bir araya geldi. Bazı milletvekilleri ve parti üyelerinin de katıldığı törende Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açılış konuşması gerçekleştirdi.

"Biz belediyeciliği kent sakinlerinin mutluluğu olarak görüyoruz"

Belediyecilik anlayışlarının halka hizmet olduğunu söyleyen Başkan Yavaş, "Sadece 2021 yılında, şu ana kadar 1,5 milyon ton asfalt atarak yollarımızı yeniledik. 2 milyon ton daha atarak toplam 3,5 milyon ton asfaltı ve yeni yolları kentimize kazandıracağız. Bizler bunları belediyecilik olarak görmüyoruz, bunlar zaten yapılıyor. Biz belediyeciliği kent sakinlerinin mutluluğu olarak görüyoruz. Çubuk 1 Barajı, 30 Ağustos Zafer Parkı ve onlarca semt parkının ardından, 2 yılda 6 milyon metrekareden fazla yeşil alanı daha kentimize kazandıracağız. Kırsal Kalkınmada Ankara'da kayıtlı 40 bin çiftçinin net 20 binine destek oluyoruz. Bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Su hatlarına 550 milyon liralık yatırım

Ankara Kalesi'ni, Roma Tiyatrosu'nu, Arkeoparkı, Ulus'u ve Kızılay'ı yeniden canlandırarak tarihe ve kültüre sahip çıktıklarını söyleyen Mansur Yavaş, yatırımların eksik kaldığını ve gidilecek çok yolları olduğunu belirterek şu ifadeleri kaydetti:

"Bir başkent düşünün. 2019 yılı olmuş, hala mahallelerinde su deposu yok. Büyük ilçeleri hala temiz suya kavuşamamış. Hala bazı mahallerine tankerle su taşınıyor. Hala köylerinde açıktan lağım akıyor. İşte biz bunları ortadan kaldırıyoruz. 550 milyon liralık yatırımla İvedik- Polatlı içme suyu hattını, Mamak-Gölbaşı içme suyu hakkını, Çubuk- Akyurt içme suyu hattını yapıyoruz. Yüzlerce köyümüzü açıktan akan lağımdan kurtarıyor, yüzlerce su deposu yapıyor, tarım alanlarına ücretsiz sulama boruları sağlıyoruz."

Su baskınlarına yönelik yatırımlar arttırılıyor

Mamak'ta yağmurlardan sonra su baskınlarının oluştuğu dönemleri hatırlatan Başkan Yavaş, "Mamak caddelerini her yağışta su basıyor, sel görüntüleri meydana geliyordu. Bunu ortadan kaldırmak için Mamak Caddesi'nde Sağduyu Caddesi'nde, Dereboyu Caddesi'nde ve birçok caddede altyapıyı baştan aşağı yeniledik. Samsun Yolu'na da 3 adet köprülü kavşak yapımı için ihaleye çıktık, kesintisiz trafik sağlayacağız. Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezimizi ve Mamak'ta yeni kreşimizi de bu yıl tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mamak'ta 106 projenin açılışı ve temel atma töreni için bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mamak'ta 106 projenin açılışı ve temel atma töreni için bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mamak'ta 106 projenin açılışı ve temel atma töreni için bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mamak'ta 106 projenin açılışı ve temel atma töreni için bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mamak'ta 106 projenin açılışı ve temel atma töreni için bir araya geldi
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mamak'ta 106 projenin açılışı ve temel atma töreni için bir araya geldi

Kentsel Dönüşüm Projesi, CHP Genel Başkanı, Meral Akşener, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Mamak'ta 106 projenin açılışı ve temel atma töreni için bir araya geldi - Son Dakika


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