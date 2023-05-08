Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir vaadini açıkladı! MEB'i Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştüreceğim

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolara bir yenisini paylaştı.

"DEVRİMSEL BİR PROJE İLE YANIT VERİYORUM"

Bu kez eğitim konusunda video paylaşan Kılıçdaroğlu, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu ve mitingdeki vatandaşlara yönelik gerçekleşen taşlı saldırıya da değinerek, " Türkiye'nin geleceği için çalışmaya devam etmek zorundayız. Bizi paramiliter hiçbir yapı yolumuzdan alıkoymamalı. Bugün Türkiye'nin en can yakıcı konusuna, devrimsel bir proje ile yanıt veriyorum. Eğitim." dedi.

"EĞİTİM SİSTEMİMİZ TARUMAR EDİLDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle:"Sevgili halkım, sevgili gençler. Bugün sizinle uzun süredir üzerinde çalıştığım hayati bir meseleyi konuşacağız. Eğitim meselesi. Yani hepimizin en hayati meselesi. Kim olursak olalım, neye inanırsak inanalım, eğitim bu ülkede berbat olduğunu ve çocuklarımızı sakatladığını hepimiz biliyoruz. Eğitim sistemimiz çok uzun yıllardır sistematik bir şekilde tarumar edildi. Son 20 yılın faturası ise çok ağır oldu. Bu iktidar, 8 kez Milli Eğitim Bakanı değiştirdi. Eğitim sistemi 17 kez değişti. İnanabiliyor musunuz buna? Tam 17 kez... Sanki yapboz tahtası...Bugün eğitimden ne öğrenciler mutlu, ne öğretmenler ne de veliler... E nasıl mutlu olsunlar? Böylesine hoyratça tüketilmiş bir eğitim sisteminden kim mutlu olabilir ki?

"İŞİN BAŞKA BİR ACI YÖNÜ DAHA VAR"

Sevgili halkım, işin bir başka acı yönü daha var. Türkiye'de bir ailenin üstlendiği eğitim harcaması OECD ortalamasının 2 katından fazla. Düşünün. Hem halkı fakirleştirdiler, hem de eğitim harcamalarını OECD ortalamasının 2 katına çıkardılar. Anneler babalar, eğitim masraflarının altında ezildi. Çocuklarına yetemiyor olmanın yürek burukluğunu yaşar oldular. Bakın bu ülkede fakir fukaranın, makus talihini kırabilmesinin tek yolu eğitimdir. Ben bunu kendimden bilirim. Yoksulun elinden bu fırsatı alırsanız, bir daha kendi hayatını değiştirme ihtimali bırakmazsınız. Bakın, Türkiye'de 3,5 milyon çocuk eğitimin dışında. Bu ülkede evini geçindirmek için eğitimden koparılan çocuklar var.

"BU ÇOCUKLARI YOKSULLUK DÖNGÜSÜNE HAPSETTİLER"

Ekonomiyi batıranlar bu çocukları yoksulluk döngüsüne hapsettiler. O çocukların kendi anne babalarından daha iyi bir geleceğe sahip olma şansını ellerinden aldılar. Tüm sorunların farkındayım, çözümleri için de uzun süredir çalışıyorum. Millet İttifakı olarak ilan ettiğimiz Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde eğitime dair çerçevemizi çizdik fakat çok daha fazlasını hayata geçireceğiz.

"EN ÖNEMLİ REFORM MEB'İ SİYASETTEN ARINDIRMAK"

Ben bugün o politikaları anlatmayacağım. Vaktiniz varsa siz onları okur, incelersiniz. Ben bugün eğitimde yapacağım en büyük devrimi açıklayacağım. Düşündüm, taşındım, iyi eğitimin en büyük düşmanı nedir diye, çok basit bir yanıtı var: Siyaset. Eğitimi siyasi saiklerle yönetmeye kalkarsan o sistem çöküyor. O zaman en önemli reform Milli Eğitim Bakanlığı'nı dünyada kabul görmüş, pedagojik kurallara göre yönetmek ve siyasetin etkisinden arındırmak.

"MEB, MERKEZ BANKASI GİBİ BAĞIMSIZ YAPIYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK"

Siyasi partilerin siyaset üstü milli konularda hadlerini bilmesi ve o alana siyaset sokmaması. Eğitimde yapacağım en büyük devrim, Milli Eğitim Bakanlığı'nı Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştürerek içini asla siyasetin girmeyeceği bir kurum haline getirmektir. Kapıları siyasi müdahalelere tamamen kapalı olacak bu yapı sayesinde eğitimin, eğitimin yıldız uzmanları ve onların oluşturduğu kurullar yönlendirecek."