Kemal Kılıçdaroğlu Zeytinburnu'nda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beka sorununa değinerek, "Beka sorunu ne zaman doğar bir ülke için?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beka sorununa değinerek, "Beka sorunu ne zaman doğar bir ülke için? Eğer o ülke üretmezse, beka sorunu doğar. Üretirseniz, bölgenizin en güçlü ülkesi olursunuz. Almanya niye güçlü? Ürettiği için. Çin, düşük iş gücüyle Avrupa'nın rakibi oldu. Biz ne yaptık? Tarımı öldürdük." dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında şoförler odası, spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları ve yöre dernekleri temsilcileriyle Zeytinburnu'nda bir otelde bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, toplumun, kanaat önderlerinin, sivil toplum örgütlerinin başkanlarının, belli konularda düşüncelerine başvurmanın birlikte yönetmek anlamına geldiğini, "Her şeyi ben bilirim." anlayışının Orta Çağ anlayışı olduğunu söyledi.



Muhtarların yerel yönetimindeki önemine değinen Kılıçdaroğlu, sosyal yardımları dağıtırken o mahallenin muhtarının asla göz ardı edilmemesi gerektiğini, mahallede kim zengin kim fakir bunu en iyi muhtarların bildiğini belirtti.



Sosyal yardımların, siyasi amaçlı dağıtılamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sosyal yardımlar, bir kişi yoksuldur ama onun yoksulluğunu afişe etmeden, onun onurunu kırmadan yapılan yardımdır." dedi.



Muhtarların, bir vatandaşın en rahat ulaştığı seçimle gelen kişi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, belediyelerde muhtarlık masasının kurulmasının, yönetim kültürünü güçlendireceğini böylece her sorunun, belediye yönetimine intikal etmiş olacağını kaydetti.



Belediye başkanlarından seçildiği andan itibaren bütün halkı kucaklamalarını istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Her mahalleye hizmet götüreceksin, eşit hizmet götüreceksin, kimseyi dışlamayacaksın. Bir konuda ayrımcılık yapabilirsin. Eğer mahalle çok fakirse insanların hayat standardını yükselt diyoruz. Bu, insan olmanın gereğidir zaten." diye konuştu.



"Hesap vermekten kaçınıyorsa malı götürüyordur"



Hesap verebilmenin bir belediye başkanı için onur meselesi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Milletin parasını harcayan belediye başkanının, yaptığı harcamanın her kuruşunu millete vermesi lazım. Arkasında siyah bir nokta bırakmamak hesap vermekten geçer. Bir kişi hesap vermekten kaçınıyorsa bilin ki malı götürüyordur." dedi.



Oy versin vermesin hiç kimsenin aşıyla ve işiyle uğraşmayacaklarını, işini yaptığı sürece herkesin ücretine sahip çıkacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bunlar önemlidir. Bunlar yeni bir kültürdür. İnsanı kucaklama, ayrıştırmama, ötekileştirmeme kültürü." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, Zeytinburnu'nda her kimlikten her inançtan insanın bulunduğunu, kimseyi ötekileştirmemenin belediye başkanının görevi olduğunu dile getirdi.



Gençlerin uyuşturucu bağımlılığının İstanbul'un önemli sorunlarından biri olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde bu konuda ciddi önlemler aldıklarını söyledi.



"Üretirseniz, bölgenizin en güçlü ülkesi olursunuz"



Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Bir yerde araziler çok değerleniyor. Büyük olağanüstü rantlar oluşuyor. Gecekonduda oturan vatandaşlarımız sürülüyor bir yerlere. Oraya milyon dolarlık villalar yapılıyor. Rant bir avuç adama veriliyor. Rantı yaratan kimdi? O gecekonduda oturanlardı. Onlara pay veriliyor mu? Verilmiyor." diye konuştu.



Son dönemde beka sorunundan bahsedildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Beka sorunu ne zaman doğar bir ülke için? Eğer o ülke üretmezse, beka sorunu doğar. Üretirseniz, bölgenizin en güçlü ülkesi olursunuz. Almanya niye güçlü? Ürettiği için. Çin, düşük iş gücüyle Avrupa'nın rakibi oldu. Biz ne yaptık? Tarımı öldürdük." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de son 8 yılda yurt dışındaki hayvan üreticilerine 7,5 milyar dolar para ödendiğini belirten Kılıçdaroğlu, "7,5 milyar doları bizim hayvan üreticilerine verseydik, Orta Doğu'yu bile beslerdik." dedi.



Kılıçdaroğlu'na konuşmasının ardından Afganistan Türkleri Derneği Başkanı İsmail Cengiz, Afganistan'ın geleneksel kıyafeti olan kaftan hediye etti.



Cengiz, Kılıçdaroğlu'na kaftanı giydirirken, "Bu kaftanın cebi yok yolsuzlukla mücadele edesiniz diye. Bu kaftanın düğmesi yok, kimsenin karşısında ilikleyip eğilmeyesiniz diye." ifadelerini kullandı.

