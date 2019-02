- Kemal Özdeş: "10 kişi kalmak bu mağlubiyeti getirdi"İSTANBUL - Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Bugün istediklerimizi yapamamak topa sahip olamamak 10 kişi kalmak bu mağlubiyeti getirdi" diye konuştu.Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe deplasmanda Fenerbahçe 'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası konuşan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kaybettikleri için üzgün olduğunu ifade ederek, "Ligin ikinci yarısındaki ilk haftaya oranla daha etkisiz oynadık. Gol yediğimiz ilk ana kadar orta saha mücadelesi geçen oyunda Fenerbahçe baskı kurmaya başardı. Kaleye gelen ilk pozisyon gol oldu. Golden sonra bunun şiddeti düşmeye başladı. Geçtiğimiz iki maçta da Erzurum ve Malatya maçlarında Fenerbahçe bunu yaşadı. Golü bulduktan sonra rakip oynamaya başladı. İkinci yarı yine böyle bir oyun ön gördük. Ama 50. dakika 10 kişi kalmak bütün planları bozdu. 1-0 geridesiniz ve 10 kişi kaldıktan sonra bunu ne kadar süre 1-0 da tutarsanız belli değil. 80-85'lere gitseydik ofansif hamle yapabilirdik. Bugün istediklerimizi yapamamak topa sahip olamamak 10 kişi kalmak bu mağlubiyeti getirdi. Ligin ikinci yarısı Malatya ve Galatasaray maçlarında puanlar almak için futbol oynadı takımımım. Kaybederken de bazen kazanırsınız. İyi yaptığımız şeyler önümüzdeki hafta dönüş için lazım olacak. Kazanarak çıkış başlatmak istiyoruz" dedi."Jerome bu hareketi kasti yapmadı"Jerome'un oyun stili hakkında sorulan soruya cevap veren Özdeş, "Kaleden ne kadar uzakta olursak bizim için etkisiz olacağını paylaştım ve biraz daha merkeze yakın oynamasını istedim. Jerome'un bu hareketi kasti yaptığı düşünmüyorum. Ama çok gerekli değildi. İkinci yarının başında böyle bir kartın olması kötü oldu ve anık bir strateji üretmemiz gerekiyordu. Bu strateji işe yaramadı" diye belirtti."Takımım her oyunu oynayabilecek düzeyede"Devre arasında istedikleri hamleleri yaptıklarını belirten Kemal Özdeş, "Takımın şu anda her oyunu oynayabilecek düzeyde. Fenerbahçe topu size bırakıyor ve kendi yarı alanını savunuyor. İlk yarıdaki problemlerimizden biride kaleciyi kullanarak oyunu başlamak istiyorduk. Ama orta sahadan gelen oyuncular topu almaya geldiğinde baskı bizi etkisiz kıldı. Takımımda hem sakatlıktan dönecek oyuncular ve her oyunu oynayabilecek düzeyde takımım var" ifadelerini kullandı.