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Kemal Özdeş BtcTurk Yeni Malatyaspor'da
7 saat önce
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la yol ayrımına gidildikten sonra yeni teknik direktör de belli oldu.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la yol ayrımına gidildikten sonra yeni teknik direktör de belli oldu.
Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip 24 puanla 9. sırada bulunuyor.
Özdeş, yeni takımıyla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:44
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