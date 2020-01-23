Kemal Özdeş BtcTurk Yeni Malatyaspor'da - Son Dakika
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Kemal Özdeş BtcTurk Yeni Malatyaspor'da

7 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la yol ayrımına gidildikten sonra yeni teknik direktör de belli oldu.

Kemal Özdeş BtcTurk Yeni Malatyaspor'da, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'la yol ayrımına gidildikten sonra yeni teknik direktör de belli oldu.


Kemal Özdeş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varan sarı kırmızılı ekip 24 puanla 9. sırada bulunuyor.


Özdeş, yeni takımıyla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:44 
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