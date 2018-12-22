Son Dakika Haberleri: Kemal Özdeş: "Bugün Kazanmak Önemliydi"

Kemal Özdeş: "Bugün Kazanmak Önemliydi"

7 saat önce

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ilk devrenin son maçında kazanmanın önemine değinerek, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kemal Özdeş:
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ilk devrenin son maçında kazanmanın önemine değinerek, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "2 takım da son 5 maçta kötü sonuçlar aldı. Bugün kazanmak önemliydi. Bugün bunu başardığımız için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde üretken olamadık. Ankaragücü'ne gol pozisyonu vermedik. İkinci yarı takımım daha doğru oynadı. Bunu karşılığını da 3 puan alarak gördük. Devre bitti. Yarından sonra devre arası için planlama başlayacak. Göztepe ligin sonunda üst sıraları hedefleyecek. Kupada da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:58 Kaynak: İHA

Ankaragücü, Spor
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