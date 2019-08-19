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Kemal Özdeş: "Her iki takım oyuncularını kutlamak gerek"

34 dakika önce

Kemal Özdeş: "Her iki takım oyuncularını kutlamak gerek"İSTANBUL - Trabzonspor maçının ardından konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligin ilk haftası olmasına rağmen mücadele düzeyi yüksek bir karşılaşma olduğunu, bu yüzden her iki takımın futbolcularını da kutlamak gerektiğini söyledi.

Kemal Özdeş: "Her iki takım oyuncularını kutlamak gerek"
İSTANBUL - Trabzonspor maçının ardından konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ligin ilk haftası olmasına rağmen mücadele düzeyi yüksek bir karşılaşma olduğunu, bu yüzden her iki takımın futbolcularını da kutlamak gerektiğini söyledi.
Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Oyunun ilk bölümüne tutuk başladık. Çıkışlarda problem yaşadık. Bu da bizi daha fazla savunma yapmaya yönlendirdi. Tam oyunu oturtmuşken bir top kaybı gol yememize sebep oldu. Sonra oyun dengelendi ve bir gol bulduk. İkinci devre daha iyi oynamaya başladık. Hem doğru savunma yapıp hem topa sahip olmak zorundasınız. Trabzonspor'un etkili oyuncuları var. Oyunun ikinci yarısında Trabzonspor'a savunma yaptırdık. İkinci yarıda oynana oyuna baktığımızda ligin ilk maçı olmasına rağmen güzel bir mücadele vardı. Atanın kazanacağı bir maç oldu. Her iki takımın oyuncularını da kutlamak gerek" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:44 Kaynak: İHA
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