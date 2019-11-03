Özdeş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu sezon sahalarında yaptıkları 5 müsabakada 10 puan kaybettiklerini vurguladı.



Maçın ilk bölümünde istediklerini sahaya yansıttıklarını dile getiren Kemal Özdeş, "Pozisyonlar bulduk. İlk golden sonra ikinci gol için fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci yarıda ise güçlü şekilde oynamalıydık. Rakip daha fazla risk aldı. İkinci golü bulmamız gerekirken skor 1-1 oldu. Daha sonra da ikinci golü yedik. Bu kez biz risk almak zorunda kaldık. Ön tarafı dörtledik. Rakip oyuncunun gördüğü kırmızı karttan sonra baskılı bir oyun oynadık. Son dakikalarda beraberliği yakaladık. Sakin kalabilseydik 3-2 öne geçecektik. Hem 2 puan kaybettik hem de 1 puan kazandık. İç sahada daha sakin ve iştahlı oynamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.