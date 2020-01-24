Kemal Özdeş ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemal Özdeş ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

Kemal Özdeş ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımının başında ilk çalışmaya çıktı.

Kemal Özdeş ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımının başında ilk çalışmaya çıktı.

Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası'da Sivasspor ile sahasında oynadığı maçın ardından ara vermeden ligin 19. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetimden yapılan antrenmana yeni transfer Remi Wolter da katıldı. Fransız futbolcunun antrenmanda arkadaşlarıyla çabuk kaynaştığı gözlendi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

(Mehmet Türel/İHA)

Yeni Malatyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'da Florin Andone antrenmanlara başladı
Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı Son Dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi bitti Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 01:11:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kemal Özdeş ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]