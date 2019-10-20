Son Dakika Haberleri: Kemal Özdeş: "Kalecimiz Fatih bizi mağlubiyetten kurtardı"
Son Dakika Spor Kemal Özdeş: 'Kalecimiz Fatih bizi mağlubiyetten kurtardı'

Kemal Özdeş: "Kalecimiz Fatih bizi mağlubiyetten kurtardı"

54 dakika önce

Kayserispor'un maçın ikinci yarısında daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kalecimiz Fatih bizi mağlubiyetten kurtardı" dedi.

Kemal Özdeş:

Kayserispor'un maçın ikinci yarısında daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kalecimiz Fatih bizi mağlubiyetten kurtardı" dedi.


Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Puanlar paylaşıldı. Oyunun ilk bölümünde daha doğru oynayan taraftık. Stadın ambiyansına rağmen iyi oyun oynadık. Riskli bir oyuna döndü. Pozisyon vermesek de ikinci golü bulabilirdik. İkinci golü bulamamak ilk yarının sonuna doğru problemdi. İkinci yarı Kayseri devre arasını bizden daha iyi geçirmiş. Bizim savunmamızı daha geriye yaslayan bir takım vardı. Bu oyun her geçen dakika coşkuya neden oldu. 75. dakikada oyunu dengeler olduk. Verdiğimiz kontra ataklarda kalecimiz Fatih iyi oynadı. Bizi mağlubiyetten kurtardı. İkinci yarıda Kayseri takımının daha doğru oyununu kutlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:37 Kaynak: İHA
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