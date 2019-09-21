Son Dakika Haberleri: Kemal Özdeş: "Önemli bir geri dönüşe imza attık. Daha önceki haftalarda..."
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Kemal Özdeş: "Önemli bir geri dönüşe imza attık. Daha önceki haftalarda..."

1 saat önce

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Kemal Özdeş:

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Özdeş, Antalyspor karşısında talihsiz sakatlıklar yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün kazandığımız için çok mutluyum. Maçın önemli hikayesi var. İlk dakikalarda Ricardo darbe sonucu oyundan çıktı. Uzun aradan sonra kadroya aldığımız Pavelka'yı kendi mevkii dışında oynattık. Popov, sakatlandı ve bu durumda ne rakip ne de biz etkili olabildik. Her şey bizim açımızdan tersti" şeklinde konuştu.


"Önemli bir geri dönüşe imza attık"


Deneyimli çalıştırıcı, ikinci golü bulduktan sonra oyun sistemlerinin tamamen oturduğunu belirterek, "Devre arasında bütün oyuncularımın ben bu pozisyonda oynarım demesi beni mutlu etti. Her biri konuştuğumuz oyun planını tamamında uyguladılar. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. 2. golden sonra enerjimiz tamamen oturdu. Önemli bir geri dönüşe imza attık. Daha önceki haftalarda oynadığımız oyunlar galibiyeti işaret ediyordu. Kazanmak önemliydi" değerlendirmesini yaptı.


Özdeş, müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Quaresma, Veysel ve Popov'un maç sonunda kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğünü söyledi.


Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:35 
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