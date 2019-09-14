Son Dakika Haberleri: Kemal Özdeş: Üretken olamadık
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Kemal Özdeş: Üretken olamadık

6 dakika önce

Özdeş, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın önde baskı yaptığına dikkati çekerek, "Autlarda bize problem yapmaya başladılar.

Kemal Özdeş: Üretken olamadık, System.String[]

Özdeş, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın önde baskı yaptığına dikkati çekerek, "Autlarda bize problem yapmaya başladılar. Yediğimiz gol de autta yerleşmeyi doğru yapmayarak oldu. Maçın 80. dakikasına kadar topa sahip olarak Galatasaray yarı alanına yerleşmeyi başardık ama üretken olamadık." dedi.


Yenildikleri için üzgün olduğunu anlatan Özdeş, "Çabuk hücum isteği bizi pas oyunundan uzaklaştırdı. Takımım disiplinli ve iştahlı oynadı. Puan alabilecek bir oyun oynadık. Son iki maçta skoru geri getirmeye çalışan bir takım vardı. Ligde 4 hafta tamamlandı. Gelecek hafta kazanmamız gerekiyor. Oyun standardımız bizim için umut verici. Gelecek hafta dört oyuncumun üçü oynayacak hale gelecektir. Böylece daha nitelikli takım haline geleceğiz." şeklinde konuştu.

Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:40 
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