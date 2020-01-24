Kemal Özdeş, Yeni Malatyaspor ile ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kemal Özdeş, Yeni Malatyaspor ile ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Kemal Özdeş, Yeni Malatyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Kemal Özdeş, Yeni Malatyaspor ile ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kemal Özdeş yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, koşu ve 5'e 2 dar alan çalışması yaptı.

Antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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