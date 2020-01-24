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Kemal Özdeş, Yeni Malatyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
6 saat önce
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım Trabzonspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kemal Özdeş yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, koşu ve 5'e 2 dar alan çalışması yaptı.
Antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:51
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