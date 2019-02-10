Son Dakika Haberleri: Kemal Özdeş: Yükselişe Geçeceğiz

Kemal Özdeş: Yükselişe Geçeceğiz

50 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe'nin, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından Teknik Direktör kemal Özdeş karşılaşmayı değerlendirdi.

Kemal Özdeş: Yükselişe Geçeceğiz, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe'nin, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından Teknik Direktör kemal Özdeş karşılaşmayı değerlendirdi.

3 hafta aranın ardından galip gelen İzmir temsilcisinde Teknik Direktör Kemal Özdeş, zor bir zamanda zor bir maç kazandıklarını söyledi. Özdeş, "Zor bir zamanda zor bir maçı kazandık. Hem bugün stadyumda olan coşku için hem de hafta içinde yaptıkları tesis ziyareti için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bize olan inanç ve sevgilerini hatırlattılar. Maçın ilk 15 dakikasında bulunduğumuz puan ve sıralamanın stresiyle rakibe pozisyonlar verdik. 2 gol bulduktan sonra kendi oyunumuzu oynamaya başladık. 3. golü ararken kötü bir zamanda golü kalemizde gördük ve en tehlikeli skorla soyunma odasına girdik. İkinci yarıda yanlış pas tercihleri ve kötü paslarla beraberlik golünü yedik. Kalan bölümde rakibimiz kendi yarı alanında kaldı. Önemli dakikada attığımız golle de maçı kazandık. Taraftarlarımızın coşkusu galibiyetle taçlandı. Kalan maçlarda kazanmak ve yükselişe geçmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:16 Kaynak: İHA

Spor
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