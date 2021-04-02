Kemal Reis ve İspanya bayraklı Mendez Nunez savaş gemileri Sarayburnu'na demir attı - Son Dakika

Türk savaş gemisi Kemal Reis ile İspanya bayraklı Mendez Nunez savaş gemisi ikmal ve mola vermek için Sarayburnu'na demir attı. Gemilerin iki gün bekledikten sonra Akdeniz'e açılacağı belirtildi.

Karadeniz'den Akdeniz'e hareket eden TCG Kemal Reis ve İspanya bayraklı Mendez Nunez savaş gemileri, ikmal ve mola için sabah saatlerinde Sarayburnu Liman Müdürlüğü'ne demir attı. Gemilerin burada iki gün bekledikten sonra Akdeniz'e açılacağı öğrenildi.

Öte yandan TCG Kemal Reis'in limana yanaştığını duyan aileler, gemide bulunan mürettebattaki yakınlarını görmek için limana geldi. - İSTANBUL