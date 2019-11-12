Son Dakika Haberleri: Kemal Sunal anı odasında büyük ilgi
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Kemal Sunal anı odasında büyük ilgi

6 saat önce

Sokak içerisinde kent mimarisine uygun inşa edilen kültürevinde ziyaretçileri, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın "Hababam Sınıfı" filmindeki görüntüsüyle oluşturulan bal mumu heykeli karşılıyor.

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Sokak içerisinde kent mimarisine uygun inşa edilen kültürevinde ziyaretçileri, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın "Hababam Sınıfı" filmindeki görüntüsüyle oluşturulan bal mumu heykeli karşılıyor.


Ziyaretçiler, anı odasında Sunal'ın balmumu heykelinin yanı sıra filmlerdeki repliklerini dinleme ve film afişlerini inceleme fırsatı buluyor.


Ziyaretçilerden Sevil İncekara, Malatya'da böyle bir anı odasının bulunması dolayısıyla sevindiklerini ve ailesini buraya getirdiğini belirtti.


Heykeli çok beğendiğini aktaran İncekara, "Annem ilk gördüğünde gerçek olduğunu düşündü ve 'Sadece içinde canı yok' dedi. Kemal Sunal bizim sanatçımız, Yeşilçam filmleriyle bizden biri. Kemal Sunal'ı çok severdim. Güldüren, güldürürken dönemin özellikleriyle ilgili de düşündüren biriydi. Hepsini çok severdik." dedi.


İbrahim Kırkgöz ise Kemal Sunal'ı sevdiğini ve çocukluğunun filmlerini izleyerek geçtiğini aktararak, şunları söyledi:


"Gerçekten sevdiğimiz, gülerek izlediğimiz bir sanatçı. Malatya halkı olarak Kemal Sunal'ı seviyoruz. Bugün de özellikle doğum günü vesilesiyle müzeyi ziyaret ettim. Kendisinin boşluğu Türk sinemasında son zamanlarda bayağı hissedilmeye başladı. Gelecek nesillere Kemal Sunal'ın kişiliği olsun, karakteri olsun bence aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Hemşehrimiz olması vesilesiyle müzeyi sık sık ziyaret ediyoruz."

Kemal Sunal, Malatya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:48 
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