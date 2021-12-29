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Kemal Sunal filmi gibi evlilik: Çürük cevizler yüzünden eşi tarafından terk edildi! - Son Dakika

Kemal Sunal filmi gibi evlilik: Çürük cevizler yüzünden eşi tarafından terk edildi!

29.12.2021 09:13
Kemal Sunal filmi gibi evlilik: Çürük cevizler yüzünden eşi tarafından terk edildi!

ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da bu hafta Ethem Bey'in yaşadıkları konu olarak ele alındı. Pazarcılık yapan Ethem Bey, 110 bin TL'ye aldığı on tona yakın cevizlerin çürük çıkmasıyla büyük bir hüsran yaşadı. Ethem Bey, programa katılarak eşinin çürük cevizler nedeniyle kendisini terk ettiğini ve ailesini geri istediğini dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Pazarcılık yapan Ethem Bey, aldığı cevizlerin çürük çıkmasının ardından 110 bin lira dolandırıldığını anladı. Durumu kabullenmeyen eşi Hatice ise Ethem Bey'i terk etti.

Eşiyle barışabilmek için Esra Erol'un sunduğu programa katılan Ethem Bey, 12 yıllık evliliğinin çürük ceviz nedeniyle bitmesine isyan etti.

"SONRASI AYNI KEMAL SUNAL FİLMLERİNE DÖNDÜ"

Ethem Bey, "Ceviz iki sene de beklese bir şey olmaz dedim, aldım. Sonrası aynı Kemal Sunal filmlerine döndü. Memlekete gelince cevizlerin çürük olduğunu gördüm" dedi.

Ünlü sunucunun programını arayan yardımsever vatandaşlar, Ethem Bey'in masraflarını karşılayacaklarını belirtti.

CANLI YAYINDA BARIŞTILAR

Hatice Hanım, dün canlı yayına bağlanarak eşini sadece düzenli bir işe girerse ve onun sözünden çıkmazsa barışabileceğini dile getirdi.

Canlı yayında barışan çiftin arasındaki sorunlar çözüme kavuşturulurken, canlı yayında Ethem'in sorunlarının çok küçük olduğuna dikkat çekmesi Esra Erol'la birlikte stüdyodakilerin tebessüm etmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden çok sorunu olduğuna dikkat çeken Ethem, kendi sorunlarının oldukça küçük olduğunu belirtti.

Eşiyle arasındaki çürük ceviz sorununun küçük olduğunu söyleyen Ethem, "Ben tatlı dilli bir insanım. Ne yapar eder, alttan girer, üstten çıkar bir insanın gönlünü alırım. Hayat işte bak bizim bir iki sorunumuz var, devletimizin de sorunu var, herkesin sorunu var.

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Esra Erol, Atv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemal Sunal filmi gibi evlilik: Çürük cevizler yüzünden eşi tarafından terk edildi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Sunal filmi gibi evlilik: Çürük cevizler yüzünden eşi tarafından terk edildi! - Son Dakika
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