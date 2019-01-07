Kemal Sunal Filmlerinin Gizli Kahramanı

Bazı filmler vardır ki melodisini duyar duymaz gözünüzün önünden akmaya başlar şeritler.Filmi o müziksiz, hayatta düşünemezsiniz.O melodiyi çıkarın filmden; tatsız tutsuz,ruhsuz bir hale dönüşür sanki.Mesela Cahit Berkay'ın Selvi Boylum,Al Yazmalım'ı, Melih Kibar'ın Hababam Sınıfı, Özdemir Erdoğan'ın Çöpçüler Kral'ındaki Gurbet'i,Cahit Oben'in Canım Kardeşim'i,Şükran Ay'ın Vesikalı Yarim'deki Kalbimi Kıra Kıra'sı olmasa, filmlerden aldığınız duygular,imkanı yok bu kadar etkili olamaz. Çarşambayı Sel Aldı,Çiçekler Ekiliyor,Yekte, Tokat Sarması,Dilo Dilo Yaylalar,Çiçek Dağı gibi birçok enstrumantal düzenlemeyle Kemal Sunal ,Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi birçok sinema oyuncusunun filmlerine başka bir boyut ve renk kazandıran,hem kendi adına,hem de Zafer-Banu-Hülya üçlüsü olarak birçok 45'lik ve long play çıkaran ,Sezen Aksu, Ajda Pekkan ,Edip Akbayram ,Bülent Ersoy, Muazzez Abacı gibi birçok ünlü isme de aranjörlük yapan,çok değerli müzik adamı Zafer Dilek şu anda 74 yaşında.1979 yılı yapımı Şark Bülbülü adlı Kemal Sunal filminde Şaban,biricik sevgilisi Hatice için başlık parası biriktirmek için İstanbul'a gelir ve başlar sevgilisine kavuşma hayalleri kurmaya.Tabi ki fondaki melodi Zafer Dilek'in "Çarşambayı Sel Aldı" parçasıdır.1977 yılı yapımı Sakar Şakir'de ise Gardropp Fuat'la yaşanan diyalogların unutulmaz melodisi yine Zafer Dilek'e ait "Dilo Dilo Yaylalar. Kadıköy'de İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'ne konuk olan ünlü müzisyen,klasikçilerle birlikte bir döneme damgasını vuran plaklarını dinledi ve unutulmaz parçalara gitarıyla eşlik ederek zamanda yolculuk yaptı.Kemal Sunal'ın başrolünü üstlendiği filmlerden kesitler izlerken,filmlere eşsiz duygular katan melodileriyle duygusal anlar yaşadı.Zafer Dilek özellikle 70'li yılların müzik açısından çok güçlü eserlerin yaratıldığı yıllar değerlendirmesini yaptı ve şunları kaydetti. "Çok sınırlı imkanlar içinde, günümüzde hala dinlenebilir eserler ortaya koymak gerçekten gurur verici.Sezen Aksu,Ajda Pekkan ,Tanju Okan,Muazzez Abacı,Edip Akbayram ,Neşe Karaböcek, Mazhar Fuat Özkan gibi birçok ünlü ismin albümlerininaranjörlüğünü yaptım.Dilden dile dolaşan ve birçok solistin seslendirdiği bestelerim oldu.Mesela "Ah ile vah ile geçti bu ömrüm" parçası bana aittir.Müziği hiç bırakmadım.Şu anda da evimde bulunan home studio'da yeni parçalar üretmeye ve düzenlemeler yapmaya devam ediyorum.Birçok Yeşilçam filminde ürettiğim eserleri dinlemek,bana büyük gurur veriyor ve geçmiş güzel günlere sürüklüyor."