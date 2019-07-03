KEMAL SUNAL, VEFATININ 19. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI (1)

Yeşilçam'ın en komik ismi, Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal , vefatının 19. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Görüntü dökümü:

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-Törenden detaylar

- Gül Sunal ile röp

-Ali sunal ile röp

-Ezo Sunal iel röp

-Genel ve detaylar



- İstanbul