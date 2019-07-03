Son Dakika Haberleri: KEMAL SUNAL, VEFATININ 19. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI (1)
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KEMAL SUNAL, VEFATININ 19. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI (1)

1 saat önce

Yeşilçam'ın en komik ismi, Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 19. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

KEMAL SUNAL, VEFATININ 19. YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI (1), System.String[]

Yeşilçam'ın en komik ismi, Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 19. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Görüntü dökümü:
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-Törenden detaylar
- Gül Sunal ile röp
-Ali sunal ile röp 
-Ezo Sunal iel röp 
-Genel ve detaylar
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:35 Kaynak: DHA
Zincirlikuyu, Kemal Sunal, Güncel
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