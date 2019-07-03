Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı (1)
1 saat önce
YEŞİLÇAM'ın en komik ismi, Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 19. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:37 Kaynak: DHA
YEŞİLÇAM'ın en komik ismi, Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal
, vefatının 19. yılında Zincirlikuyu
Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
- İstanbul
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Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı
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