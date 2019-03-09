Son Dakika Haberleri: Kemal Vatan İsmi Karşıyaka'da Bir Parka Verildi

Kemal Vatan İsmi Karşıyaka'da Bir Parka Verildi

36 dakika önce

Karşıyaka Belediyesi, eski dönem milletvekillerinden Kemal Vatan'ın ismini, Fikri Altay Mahallesi'nde yeni düzenlenen parka verdi.

Kemal Vatan İsmi Karşıyaka'da Bir Parka Verildi, System.String[]
Karşıyaka Belediyesi, eski dönem milletvekillerinden Kemal Vatan'ın ismini, Fikri Altay Mahallesi'nde yeni düzenlenen parka verdi.

Eski dönem milletvekillerinden Kemal Vatan'ın ismi, Karşıyaka'da bir parka verildi. Parkta ise bir isim verme töreni yapıldı. Törene; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı İlhami Yıldız, eski milletvekilleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. İsim tabelasının açılmasının ardından park gezildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, törende yaptığı konuşmada, "Fikri Altay, Karşıyaka'nın en güzel ve en temiz mahallelerinden biri. Böyle güzel bir mahallede, ülkemize ve kentimize hizmeti geçmiş bir insanın ismini ölümsüzleştirmek son derece önemli. Çünkü Karşıyaka bir vefa kentidir. Kente iz bırakanları yaşarken önemsiyor ve değer veriyoruz. Kemal Vatan onlardan biri. Kendisine şükran borçluyuz" dedi.

Kemal Vatan da, "Çocukların cıvıl cıvıl ortamlarda oynadığı, büyüklerin ise ağaçların gölgesinde dinlendiği bu güzel parka ismimi veren Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a çok teşekkür ederim. Bana ve aileme çok büyük bir onur yaşattı. Bugüne kadar ilçemize güzel yatırımlar, örnek projeler kazandırdı. Bundan sonraki yaşantısında da başarılar dilerim" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:15 Kaynak: İHA

Hüseyin Mutlu Akpınar, Altay, Kemal Vatan, Karşıyaka, Güncel
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