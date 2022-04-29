Kemal Zeybek: Adı 'Adalet' Olan İktidar Hukuku Yerle Yeksan Etti - Son Dakika
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Kemal Zeybek: Adı 'Adalet' Olan İktidar Hukuku Yerle Yeksan Etti

29.04.2022 12:09
Kemal Zeybek: Adı 'Adalet' Olan İktidar Hukuku Yerle Yeksan Etti

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Gezi Davası’ndan verilen cezalara tepki göstererek, “Maalesef adı ‘adalet’ olan iktidar, hukuku yerle yeksan etmiş, ülkeyi inanılmaz bir vicdansızlık, hukuksuzluk batağına sürüklemiştir. Üzülerek görüyoruz ki kanıta dayalı bir yargılamadan kanaate dayalı bir yargılamaya geçilmiştir” dedi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Gezi Davası'ndan verilen cezalara tepki göstererek, "Maalesef adı 'adalet' olan iktidar, hukuku yerle yeksan etmiş, ülkeyi inanılmaz bir vicdansızlık, hukuksuzluk batağına sürüklemiştir. Üzülerek görüyoruz ki kanıta dayalı bir yargılamadan kanaate dayalı bir yargılamaya geçilmiştir" dedi.

Kemal Zeybek, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Gezi Davası'nda Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise 18'er yıl hapse mahküm edilmesine tepki gösterdi.

Zeybek, "Hukuk ve demokrasi tarihimize bir kara leke olarak geçen bu dava kararı, vicdanları yaralamış ve fakat mücadele azmimizden ve direnme gücümüzden hiçbir şey eksiltmemiştir. Gezi ruhu ve enerjisi yaşamaktadır; çünkü Gezi barıştır, özgürlüktür, yaratıcılıktır, çevredir, kardeşliktir, dayanışmadır. Gezi, tek adamın bitmek bilmeyen korkusudur ve korkmakta haklıdır. Tek adamın Gezi ruhundan ebediyen korkmasının nedeni, bir gün yenileceğini bilmesidir. O gün çok yakındır, hepimiz biliyoruz" dedi.

Zeybek, açıklamasında şunları kaydetti:

"FETÖ'cülerin Ergenekon, Balyoz davalarında sahte deliller ürettiğini görmüştük, şimdi ise sahte delile bile gerek duyulmadan 'biz böyle düşünüyoruz, böyle hissettik' denilerek müebbet hapisler, 18 yıl hapisler aydınlara, duyarlı vatandaşlara reva görülmektedir. Maalesef adı 'adalet' olan iktidar, hukuku yerle yeksan etmiş, ülkeyi inanılmaz bir vicdansızlık, hukuksuzluk batağına sürüklemiştir. Üzülerek görüyoruz ki kanıta dayalı bir yargılamadan kanaate dayalı bir yargılamaya geçilmiştir."

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kemal Zeybek: Adı 'Adalet' Olan İktidar Hukuku Yerle Yeksan Etti - Son Dakika


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