Son Dakika Haberleri: Kemaliye'de altın madeni arama faaliyetlerine ilişkin toplantı
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Kemaliye'de altın madeni arama faaliyetlerine ilişkin toplantı

6 saat önce

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, altın madeni arama faaliyetlerine ilişkin kamuoyunda oluşan yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesi maksadıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Kemaliye'de altın madeni arama faaliyetlerine ilişkin toplantı, System.String[]

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, altın madeni arama faaliyetlerine ilişkin kamuoyunda oluşan yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesi maksadıyla istişare toplantısı düzenlendi.


Toplantıya, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İlçe Başkanı Gültekin Karadağ, Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı İsmail Yücel ile ilçe sakinleri katıldı.


Toplantıda, altın madeni arama faaliyetlerine ilişkin yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ve sürecin Kemaliyeli vatandaşların mağdur edilmeden hassas ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi adına değerlendirmeler yapıldı. Konuşmaların ardından Kemaliyeli vatandaşlarla istişarede bulunularak, istek ve talepler dinledi.


Kemaliye ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında görüşlerini bildiren tüm vatandaşları tek tek dinleyen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, gerekli incelemelerin ardından konuyla ilgili sağlıklı bilgilerin Erzincan Valiliği olarak paylaşılacağını kaydetti. - ERZİNCAN

Erzincan, Kemaliye, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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