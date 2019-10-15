Kemaliye'de halkın tepkisini çeken sondaja Başkan Karaman'dan açıklama

Erzincan'ın Kemaliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Karaman, halkın tepkisini çeken sondaj çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak, "Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en özgün ve güzel yeri olan ilçemiz korunacaktır" dedi.



Başkan Karaman, belediyenin sosyal medya hesabından "Halkımıza önemle duyurulur!" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"15 Ekim 2019 Salı günü belediye meclis üyelerimiz ile beraber Kemaliye'nin bir dizi köy grubuna (Ağıl, Harmankaya, Dilli, Çanakçı) araştırma gezisi düzenlendi. İlk olarak Gözaydın köyünde çıkarılan demir madeni gezildi. Çevreye verdiği büyük tahribatlar ve yaylamızı tehdit ettiği yerinde gözlemlendi. Devamında Ağıl köyü ve çevresinde yapılan sondaj çalışması incelendi. Taşeron firma tarafından yapılan sondaj çalışmaları yerinde görülerek firma yetkililerinden bilgi alındı. Yaklaşık 250 metre derinliğinde iki sondaj çalışması tamamlanmış olup üçüncü sondaj için çalışmalarının devam ettiği tespit edildi. Dördüncü sondaj çalışması yapıldıktan sonra çalışmalara ara verileceği söylendi. Her kuyudan alınan numuneler firmaya gönderiliyor. Firma yetkililerinin söylediğine göre alınan karotlar incelenip sondajlara devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek. Halkımız ile beraber 17 Ekim 2019 Perşembe günü akşamında yapacağımız toplantı sonucunda bir yol haritası çizmek istiyoruz. İlgili firmadan bu konularla ilgili dokümanlar istenmiştir. Cuma günü ilgili firmadan bir heyet belediyemizi ziyaret edecek bilgi ve belgeleri sunacaklardır. Ayrıca acilen Erzincan DSİ Müdürlüğüne müracaatımız neticesinde bir ekip yerinde inceleme yapmak üzere bölgeye gelecektir. Bununla beraber bilim dünyası uzmanları Prof. Dr. Ali Demirsoy başkanlığında bu ay içerisinde ilçemize davet edilmiş olup bizlerle bilgilerini paylaşacaktır. Bu hassas konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Tehlikenin farkındayız. Birlik ve beraberlik içerisinde aşamayacağımız konu olamaz. Yol haritamız oluştuktan sonra tüm Kemaliyelilerin destek vereceğini biliyoruz. Bu süreç içerisinde birbirimizi kırmadan, çatışmadan tam bir birliktelik gerekiyor. Zor ve uzun bir süreç bizi bekliyor. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en özgün ve güzel yeri olan ilçemiz korunacaktır. Gelişen süreçler hakkında tüm bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır." - ERZİNCAN