Son Dakika Haberleri: Kemaliye'de korkutan yangın: Meyve ağaçları kül oldu
Son Dakika 3. Sayfa Kemaliye'de korkutan yangın: Meyve ağaçları kül oldu

Kemaliye'de korkutan yangın: Meyve ağaçları kül oldu

6 dakika önce

Kemaliye'de korkutan yangın: Meyve ağaçları kül olduERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Ariki Mahallesi'nde meydana gelen yangında meyve ağaçlarının bulunduğu 15 dönüm arazi yanarak kül oldu.

Kemaliye'de korkutan yangın: Meyve ağaçları kül oldu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Ariki Mahallesi'nde meydana gelen yangında meyve ağaçlarının bulunduğu 15 dönüm arazi yanarak kül oldu.

Yangın, bugün akşam saatlerinde Kemaliye ilçesine bağlı Ariki Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kocan mevkiinde meyve ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ağaç dallarına ve kuru otlara sıçradı.

Olay yerine Kemaliye Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim alanındaki evlere sirayet etme korkusu yaşayan vatandaşlar canla başla imece usulü itfaiye ekiplerinin çalışmalarına yardımda bulundu. Yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Kemaliye'de korkutan yangın: Meyve ağaçları kül oldu

Erzincan, Kemaliye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
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