Son Dakika Haberleri: Kemaliye'de meyve ağaçları yanarak kül oldu
Son Dakika Güncel Kemaliye'de meyve ağaçları yanarak kül oldu

Kemaliye'de meyve ağaçları yanarak kül oldu

49 dakika önce

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında meyve ağaçlarının bulunduğu 15 dönüm arazi kül oldu.

Kemaliye'de meyve ağaçları yanarak kül oldu, System.String[]

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında meyve ağaçlarının bulunduğu 15 dönüm arazi kül oldu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kemaliye ilçesine bağlı Ariki Mahallesi Kocan mevkiinde meyve ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ağaç dallarına ve kuru otlara sıçradı.

Olay yerine Kemaliye Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim alanındaki evlere sirayet etme korkusu yaşayan vatandaşlar canla başla imece usulü itfaiye ekiplerinin çalışmalarına yardımda bulundu. Yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

(İHA)

Erzincan, Kemaliye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
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