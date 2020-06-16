Kemaliye'deki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Kemaliye'deki kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Vali Arslantaş, 5 kişinin öldüğü kaza mahallinde incelemelerde bulundu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza mahallinde Vali Ali Arslantaş, incelemelerde bulundu.

Erzincan'ın Kemaliye ilçe girişindeki Şırzi Köprüsü girişinde sürücü Mehmet Dil'in kontrolünden çıkarak Fırat Nehrine uçan minibüste ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Kazadan 5 saat sonra dalgıçlar aracın altında sıkışan şoför Dil'in cesedine ulaştı. Dil'in cansız bedeni sudan çıkartılarak hastane morguna gönderildi. Şoför Mehmet Dil'in de cesedinin bulunmasıyla kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükselirken, 3 yaralının ise hastanede tedavilerine devam ediliyor.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş olay yerine gitti. Kazanın meydana geldiği köprünün üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan Vali Arslantaş, kayıp sürücü Mehmet Dil'in bulunması için yürütülen çalışmaları da takip etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Arslantaş, çalışmaları izlerken şoför Dil'in de cesedine ulaşıldı.