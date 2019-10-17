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Kemaliye'den Barış Pınarı Harekâtı'na tam destek

57 dakika önce

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e tam destek geldi.

Kemaliye'den Barış Pınarı Harekâtı'na tam destek, System.String[]

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e tam destek geldi.


Kemaliye'de toplanan öğrenciler ve vatandaşlar düzenledikleri etkinlikle Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini belirtti.


Yapılan açıklamada, "Kahraman ordumuz Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirmekte. Ülkemizin bu hareketle gerçekleştirmeye amaçladığı en önemli hususlardan biri Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiği savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat bu amaç için önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede bizlerde Kemaliye Osman Nuri Akın Yurt Müdürlüğü idaresi ve öğrencileri olarak Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün her türlü görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir. Ülkemizin bekasıdır. Hareketin başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerlerimize muvaffakiyet diliyoruz. Gazilerimize şifa, şehit olan kahraman askerimize de cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz." denildi.


Programa Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tolga Miraç Ataselim, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

Barış Pınarı Harekatı, Kemaliye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:47 Kaynak: İHA
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