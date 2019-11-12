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Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
6 saat önce
Erzincan'da, Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:04 Kaynak: AA
Erzincan'da, Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ataselim, hakkında gözaltı karar verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Ataselim, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Ataselim, buradaki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Denizli'ye gönderilecek.
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