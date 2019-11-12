Son Dakika Haberleri: Kemaliye Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı
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Kemaliye Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı

6 saat önce

ERZİNCAN'da, Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M.T.A .(34), terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Kemaliye Jandarma Komutanı'na FETÖ gözaltısı, System.String[]

ERZİNCAN'da, Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M.T.A .(34), terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı M.T.A. hakkında gözaltı karar verildi. Karar doğrultusunda M.T.A. dün akşam, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Yüzbaşı M.T.A'nın, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.


Kemaliye, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:31 Kaynak: DHA
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