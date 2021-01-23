Kemaliye, kar yağışı sonrası havadan görüntülendi - Son Dakika

Kemaliye, kar yağışı sonrası havadan görüntülendi

Kemaliye, kar yağışı sonrası havadan görüntülendi
Son Güncelleme: 23.01.2021 08:33

ERZİNCAN'ın doğası ve eski ahşap evleri ile meşhur Kemaliye ilçesinde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

ERZİNCAN'ın doğası ve eski ahşap evleri ile meşhur Kemaliye ilçesinde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu. Dronla havadan görüntülenen ilçe, yaz kış ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye genelinde aralıklarla etkili olan kar, Erzincan ve ilçelerinde de yağdı. Doğa sporları, kültürü ve tarihi evleri ile ilgi çeken ilçe, kar yağışıyla beyaza büründü. Dronla havadan görüntülenen ilçenin kış manzarası, görenleri etkiledi. 'Sakin şehir' adaylığı da bulunan ilçe, her yıl yaz aylarında yapılan 'Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Festivali' ile adından söz ettiriyor.


Kaynak: DHA

Erzincan, Kemaliye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemaliye, kar yağışı sonrası havadan görüntülendi - Son Dakika
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