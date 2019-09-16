Kemaliye Kaymakamlığı, Birlik ve Güvenlik toplantısı yapıldı
1 saat önce
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Birlik ve Güvenlik toplantısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:52 Kaynak: İHA
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Birlik ve Güvenlik toplantısı yapıldı.
Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı başkanlığında Güz Dönemi Meclis, Birlik ve Güvenlik toplantısı gerçekleşti. Kaymakam Murat Atıcı, muhtarlarla yapılan toplantıların, köylerde vatandaşların sorunlarını öğrenme ve çözüme kavuşturma açısından önemli olduğunu belirtti.
Toplantıda muhtarların talep ve isteklerinin imkanlar dahilinde yapılması kararı alındı. - ERZİNCAN
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