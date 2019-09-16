Son Dakika Haberleri: Kemaliye Kaymakamlığı, Birlik ve Güvenlik toplantısı yapıldı
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Kemaliye Kaymakamlığı, Birlik ve Güvenlik toplantısı yapıldı

1 saat önce

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Birlik ve Güvenlik toplantısı yapıldı.

Kemaliye Kaymakamlığı, Birlik ve Güvenlik toplantısı yapıldı, System.String[]

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Birlik ve Güvenlik toplantısı yapıldı.


Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı başkanlığında Güz Dönemi Meclis, Birlik ve Güvenlik toplantısı gerçekleşti. Kaymakam Murat Atıcı, muhtarlarla yapılan toplantıların, köylerde vatandaşların sorunlarını öğrenme ve çözüme kavuşturma açısından önemli olduğunu belirtti.


Toplantıda muhtarların talep ve isteklerinin imkanlar dahilinde yapılması kararı alındı. - ERZİNCAN

Erzincan, Kemaliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:52 Kaynak: İHA
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