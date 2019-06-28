Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor
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Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyorERZİNCAN - Uluslararası 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği yarın başlıyor.
Kemaliye
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor
ERZİNCAN - Uluslararası 40'ıncı Erzincan
Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği yarın başlıyor.
Doğu'nun saklı Cenneti Kemaliye, 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine hazır. Bu seneki şenlik 29 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Gerçekleştirilecek Uluslararası 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinde wingsuit etkinliği, dağ bisikleti yarışları, basejump etkinliği, TKF Dragon yarışları, fotoğraf sergisi, atölye çalışmaları, tırmanış yarışması, konser ve doğa sporları yer alacak.
Şenliğe çok sayıda yurt dışından da gelecek sporcu katılacak.
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