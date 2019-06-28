Son Dakika Haberleri: Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor
Son Dakika Genel Haber

Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor

26 dakika önce

Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyorERZİNCAN - Uluslararası 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği yarın başlıyor.

Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor
ERZİNCAN - Uluslararası 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği yarın başlıyor.
Doğu'nun saklı Cenneti Kemaliye, 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine hazır. Bu seneki şenlik 29 Haziran - 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak. Gerçekleştirilecek Uluslararası 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinde wingsuit etkinliği, dağ bisikleti yarışları, basejump etkinliği, TKF Dragon yarışları, fotoğraf sergisi, atölye çalışmaları, tırmanış yarışması, konser ve doğa sporları yer alacak.
Şenliğe çok sayıda yurt dışından da gelecek sporcu katılacak.
Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Erzincan, Kemaliye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu! İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız etmiş İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 11:41:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]