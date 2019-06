Kemaliye şenlikleri 40 yaşında

Bu yıl 40 yaşına giren, Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği, Türkiye'den ve dünyadan çeşitli ülkelerinden bir çok doğa sporcusunun katılımıyla başladı.

İlçe merkezinde bulunan Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan programa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl ve ilçe protokolü ve çok sayıda sporcu ile vatandaş katıldı.



Erzincan Belediyesi Mehteran takımının verdiği konserle açılışı gerçekleşen 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinin açılış konuşmasını yapan Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı İsmail Yücel, "Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık kanyonun her geçen gün daha fazla tanınarak büyük ilgi görüyor, kanyonun üzerine bir gerdanlık gibi asmak istediğimiz, Dünyanın en yüksek asma yürüyüş köprüsü olarak kurgulanan 'Sırat on Fırat' markasını Türkiye Turizminin hizmetine sunduk. Projemiz kısa bir süre sonra tamamlanarak inşallah ihale aşamasına gelecektir.



Hedef yılda 100 bin turist



Sahip olduğumuzu bütün değerler ecdadımızın bize emanetidir. Bizim kültürümüzde emanet ve ehliyet önemlidir. Ecdadımızın bize emanet ettiği bu kültürü korumak ve yaşatmak üzere bütün Kemaliyeliler olarak çalışacağız. Kemaliye 500 yıldır ayağı İstanbul'da olan bir şehir, 500 yıl önce atalarımız İstanbul'a gitmiş ama İstanbul'a Kemaliye'yi, Eğin'i götürmüş kadim bir kültürün sahibiyiz, bu kültürün emanetçileri olarak, Kemaliye'nin Ülke turizminde hak ettiği yere gelebilmesi için azimle kararlılıkla ışıkla yürümeye devam edeceğiz. 10 yıl sonra yılda 100 bin turistin ziyaret ettiği Kalkınmış bir Kemaliye'yi hep birlikte kuracağız" dedi.



Şenlik turizme büyük destek sağlamaktadır



Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, ise konuşmasında şu ifadelerde bulundu, 40 yıl önce ilçemizin ve çevre ilçelerin tarımsal ürünlerinin ve el sanatlarının görücüye çıktığı bir panayır olarak başlayan ulusal hatta bölgesel düzeyde kalan şenliğimiz, günümüzde uluslararası boyut kazanarak bölgesinin en önemli turizm etkinliğine dönüşmüştür.



Bir bölgenin turizm potansiyelini oluşturan bölgenin doğal ve kültürel değerlerdir. Bunlar bölgeye turist akışını sağlayan faktörlerdir. Çok güçlü doğal ve kültürel yapılara sahip olan ilçemiz; başta Eğin evleri olmak üzere dünyanın sayılı kanyonlarından karanlık kanyon, taş yolu, mani yolu, Kemaliye kültür ve doğa sporları şenliğiyle, suyuyla, havasıyla, flora ve fauna yapısıyla, sanatsal çalışmalarıyla, folklörüyle, yöresel yemekleriyle, tarihi ile ön plana çıkmaktadır.



Her geçen yıl bir önceki yıla göre gelişim gösteren şenliğimiz ilçe ve bölge turizmine büyük destek sağlamaktadır diye konuştu.



Kültürümüzü daha bilinir yapmayı hedefliyoruz



Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan, "40'ıncısı düzenlediğimiz Uluslararası Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliği ile Özgün Mimari dokumuzu, doğa sporları için elverişli coğrafyamızı ve kültürümüzü daha bilinir yapmayı hedefliyoruz. Yurt dışından ve Ülkemizin muhtelif yerlerinden misafir ettiğimiz yarasa adamların uçuşlarını, basejump atlayışlarını heyecanla izleyeceğiz dedi.



AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Kemaliye denince aklımıza kültür ve turizm geliyor, bunun içinde üzerimize düşen görevleri fazlasıyla yapıyoruz. Bizim Kemaliye ile alakalı çok özel projelerimiz var, İnşallah Kemaliye geçmişten daha çok turist alarak Erzincan'ın Turizme açılan penceresi olmaya devam edecektir.



Şenlikleri fevkaladede yerinde buluyorum



Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Coşkun, Yaşmakta olduğumuz küreselleşme sürecinde teknoloji özgürlüğünde, iletişim araçlarının gelişmesiyle adeta dijital çağa doğru adım atıyoruz, İnsan kalabalıklarını millet yapan öz değerleridir, kültürüdür, her ne kadar teknoloji yaşama şeklimizi kolaylaştırsa da, ne yazık ki toplumu sanallaştırıyor. Sosyal yapımız giderek tehlikelerle karşı karşıya ve bir çok hastalığı tetikler oldu. Yen teknoljilere özellikle elimizde eksik etmediğimiz akıllı telefonların 10 yıl 20 yıl sonra insanları ne tür hastalıklarla karşı karşıya getireceği meçhul, bu bakımdan öz değerlerimizi, kültürümüzü yaşama açısından bu şenlikleri fevkaladede yerinde buluyorum dedi.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise konuşmasında "Bu yıl 40'ıncısını, 29 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlediğimiz Erzincan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin coşkulu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Kadim bir kültür mirasına sahip olan, eşsiz doğasıyla şehrimizin ve bölgemizin incisi olan Kemaliye'de sizleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz. Sizleri şenlik boyunca en iyi şekilde misafir edeceğiz. Bu şenliğin coşkusunu, sevincini ve heyecanını hep birlikte yaşayacağız.



Küçük kentler ziyaretçilerine huzur verir



Küçük kentler insanı yormaz; doğasıyla, yapısıyla, insanıyla ziyaretçilerine huzur verir. İlk görüşte sizi sarıp sarmalar, kucaklar, güzelliklerini paylaşırken cömert davranır. Bugün başlayan şenlikle şirin ilçemiz Eğin'in güzelliklerini misafirlerimizle paylaşacağız. Bu kadim ilçemizin ruhumuzu dinlendiren doğasında huzur bulacağız.



Teknolojinin hızla geliştiği, yüksek binaların inşa edildiği bir çağda doğayla bütünleşmek, rutin faaliyetlerden kurtulmak isteyen turistlerin uğrak mekanıdır Kemaliye. Eşsiz doğası ve sahip olduğu özgün kent kimliği ile ilimizin turizme açılan en önemli kapılarından birisidir Kemaliye, yaşamın sonsuz renkleri ve doğanın eşsiz kumaşlarıyla giydirilmiş Kemaliye; sporcularımızın dağ bisikleti, trekking, dağcılık, rafting, kano, yamaç paraşütü gibi birçok sporun yapılabildiği eşsiz bir doğaya sahiptir. Bildiğiniz gibi Kemaliye aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği'nin de kurucusudur.



Kemaliye kendine has mimarisiyle, zengin bio çeşitliliği ve tarihi dokusunu kaybetmemiş evleriyle ülkemizin saklı cennetidir. Bu zenginliği misafirlerimizle paylaşmak, yerli ve yabancı turistlerimizle buluşturmak, katılımcı sporcularımızın heyecanlarına ortak olmak için yıllardır düzenlenen Erzincan Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ne her geçen yıl büyük bir katılım sağlanmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinden ilçemize gelen doğa tutkunu sporcularımız buradan unutulmaz anılarla ayrılmakta olduğunu söyledi. Yapılan konuşmaların ardından Şenlik komitesi Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a Kemaliye tablosu hediye etti.



Tema özgün bir kültür, doğa sevgisi, spor ve kardeşlik



9'u tük 6'sı yabancı olmak üzere 15 wingsuit ve base jump pilotunun katıldığı, Erzincan Valiliği'nin katkıları ve himayelerinde, Kemaliye Kaymakamlığı'nın destekleriyle Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) ve Kemaliye Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen şenliğin ana temaları her yıl olduğu gibi bu yıl da 'özgün bir kültür, doğa sevgisi, spor ve kardeşlik" oldu. - ERZİNCAN

