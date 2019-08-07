Son Dakika Haberleri: Kemaliye susuz bırakılmadı
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Kemaliye susuz bırakılmadı

10 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir'in Kemaliye Mahallesinde mevcut sondajın kuruması nedeniyle yedek sondajı devreye aldı.

Kemaliye susuz bırakılmadı, System.String[]

Döşenen terfi ve enerji nakil hattı ile mahalleye yeterli su temin edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerin içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından belde durumundan mahalleye dönüşen Alaşehir'in Kemaliye Mahallesinde de çalışma yürütüldü. Mahalledeki mevcut sondajın kurumasının ardından yedek sondaj devreye alındı. Döşenen terfi ve 800 metrelik enerji nakil hattı ile mahalleye yeniden içme suyu temin edildi.

"MASKİ'nin çalışmalarından memnunuz"

Mahalle Muhtarı Mehmet Alakent, "MASKİ'nin çalışmalarından memnunuz. İsteklerimize hemen dönüş yapılarak, çözüm bulunuyor. Cengiz Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun."

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Alaşehir, Kemaliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:45 Kaynak: Bültenler
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