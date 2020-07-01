Kemaliye "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" başladı - Son Dakika

Kemaliye "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" başladı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 41'inci Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, 150 sporcunun katılımıyla başladı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 41'inci Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri, 150 sporcunun katılımıyla başladı.

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İlçenin Gabani bölgesinde düzenlenen şenliklere bu sene milli dağcı Tunç Fındık, Mustafa Kalaycı ile Mustafa Nalbant'ın da aralarında bulunduğu 150 sporcu katılıyor.

İlçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup saygı duruşunda bulunulması sonrası İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında sporcular Gabari bölgesinde "Demir Yol" adı verilen ve 517 demir basamaktan oluşan "Via Ferrata" parkuruna tırmanacak.

Kemaliye Kaymakamlığı, Kemaliye Belediye Başkanlığı ile Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfınca (KEMAV) ortak düzenlenen organizasyona katılan sporcular bugün etkinlikler çerçevesinde şehitler için ağaç dikimi de gerçekleştirecek.

Kaymakam Murat Atıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen etkinliğin salgına rağmen renkli geçeceğini söyledi.

Şenliklerin İl Pandemi Kurulundan izin alınarak yapıldığını hatırlatan Atıcı, "Bütün tedbirleri alarak şenlikler kapsamında spor etkinliklerini yaptıracağız. Organizasyon kapsamında daha önce konser ve buna benzer etkinlikler vardı. Pandemi süreci nedeniyle bu etkinlikleri yapmayacağız. Fakat doğa sporlarını kamp ateşi, yarasa atlayışları (wingsuit) ve tırmanışlar gibi spor faaliyetlerini yapacağız" diye konuştu.

KEMAV Başkanı Mustafa Feridun Çelikmen ise Kemaliye'nin, Erzincan'dan dünyaya açılan turizm kapısı olduğunu ve şenliklerin bu nedenle önemli olduğunu vurguladı.

Kemaliye'nin wingsuit atlayışlarıyla gözleri üzerine çektiğini anımsatan Çelikmen, "Şenlikler kapsamında şehitler yolu projesini burada tesis edeceğiz. Bu yol üzerinde şehitlerimizin isimlerini taşıyan, kahramanlarımızın her biri için birer ağaç dikimi yapacağız. Bunu ülke geneline yaymayı hedefliyoruz. Her şehidimizin ismi ağaçlardaki künyelerde olacak." dedi.

Çelikmen, organizasyonun aynı zamanda Türkiye'de Kovid-19 salgını sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen ilk doğa festivali olduğunu söyledi.

Mustafa Nalbant, Erzincan, Kemaliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kemaliye 'Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri' başladı - Son Dakika

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