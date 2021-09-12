Kemaliyeli kadınların pestil mesaisi - Son Dakika

Kemaliyeli kadınların pestil mesaisi

Dutun önemli geçim kaynağı olduğu Kemaliye'de kadınların zorlu pestil ve pekmez yapımı imece usulü ile eğlenceli hale geliyor

ERZİNCAN - Dutun önemli geçim kaynağı olduğu Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kadınların zorlu pestil ve pekmez yapımı imece usulü ile eğlenceli hale geliyor.

Kemaliye'nin hemen hemen her yerinde yetişen dut, kimi zaman geçim kaynağı, kimi zaman kışlık ev ihtiyacı oluyor. Dut, yörede en çok pekmez ve pestil yapımında kullanılıyor. Bunun yanı sıra güneşte kurutulan dut, kış aylarının vazgeçilmez çerezi de oluyor. Kemaliye'de aileler bir araya gelerek zamanı geldiğinde pekmez ve pestil yapıyorlar. Kolektif bir çalışma sonucu elde edilen ürün, ya satılıyor ya da evde kışlık ihtiyaç olarak kullanılıyor.

Pestil ve pekmez yapımı zamanı geldiğinde imece usulü yapılan çalışmalar, zahmetli işi eğlenceli hale dönüştürüyor. İlçenin Apçağa köyünden pestil yapımı için bir araya gelen kadınlara erkekler ise dut silkelemek için yardım ediyorlar. Dutların silkelenmesinin ardından ise bütün işler neredeyse kadınlara kalıyor.

Köyde kurdukları kazanlarda pekmez kaynatan kadınlardan Hatice Çalışkan, "Önce dut ağacının altına serilen filelerin üstüne düşen dutları ayıkladıktan sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Pestilin üretimi oldukça zahmetli. Kaynatılmış dut suyunun içine kenarda soğuttuğumuz şireye biraz un, nişasta, katılıyor. Kazanda kaynatıyoruz. Sonra bu karışım bezlerin üzerine dökülüp güneş önünde bekletiliyor. Daha sonra bezlerden çekiliyor. Tamamen organik yapılıyor. Yüz yıllardır atadan toruna devam eden geleneksel yöntemle yapımımız sürmektedir. Pestil yapımında Duygu Aydınlık ablalarım Kadriye Karaca, Hatice Çalışkan kardeşim Fatma Aydınlık pestil yapımının her aşamasında yardımcı oluyorlar" dedi.

"İlçenin ekonomisinde önemli yer tutuyor"

İlçe ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan dut pestili ve pekmezinin bu yıl yüz güldürdüğünü anlatan Hatice Çalışkan, Kemaliye'de yılda tonlarca pestil üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.