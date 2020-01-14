Kemalpaşa Akalan Barajı'nda sona doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kemalpaşa Akalan Barajı'nda sona doğru - Son Dakika

Kemalpaşa Akalan Barajı'nda sona doğru

6 saat önce

Kemalpaşa ilçesinde yapımı devam eden Akalan Barajı'nın tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

Kemalpaşa Akalan Barajı'nda sona doğru, System.String[]

Kemalpaşa ilçesinde yapımı devam eden Akalan Barajı'nın tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında temeli atılan 610 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip Akalan Barajı'nın 3 ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Yüzde 85 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan barajda enjeksiyon, sıyırma kazıları, batardo ve kondivi imalatları tamamlandığı bildirildi.

Barajın 222 bin metreküplük gövde dolgusunun şu ana kadar ise 192 bin metreküplük kısmı bitirildiği, dolusavak ve gövde önyüz beton kaplama çalışmaları ile vana odası yapım işlerinin devam ettiği kaydedildi.

Temelden gövde yüksekliği 40,7 metre olacak şekilde planlanan Kemalpaşa Akalan Barajı'nın 950 dekar araziye can suyu sağlaması bekleniyor. Ön yüzü beton kaplı dolgu tipinde inşa edilen baraj, Cumalı, Yeşilköy ve Gökyaka mahallelerindeki üreticilere yılda yaklaşık 1 milyon 100 bin lira ek gelir sağlaması planlanıyor.

Devlet Su İşleri, Kemalpaşa, Akalan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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