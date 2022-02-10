Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, çocuklara kar sürprizi yaptı.

Başkan Karakayalı'nın talimatıyla, Bayramlı ve Yenikurudere Mahallesi'nden getirilen 4 kamyon kar, ilçe merkezindeki 75. Yıl İlk ve Ortaokulu, Bağyurdu Kazım Dirik İlkokulu ve il merkezinde bulunan Saat Kulesi önüne dökülerek çocuklar için sürpriz hazırlandı. Okul bahçelerinde teneffüse çıkan öğrenciler, kartopu oynayarak karın keyfini çıkarırken gönüllerince eğlenen çocuklara öğretmenleri de eşlik etti. Ayrıca, Konak Meydanı'na dökülen 2 kamyon kar ile doyasıya oynayan çocukların aileleri Başkan Karakayalı' ya bu eğlenceli sürpriz için teşekkür etti.

"ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kar sürprizi yaparak çocukları mutlu etmek istediklerini kaydeden Başkan Karakayalı " Bu hafta başında ikinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemine başlayan öğrencilerimize kar sürprizi yapmak istedik. Onların mutluluğu ve neşesi bizleri çok sevindirdi. Kemalpaşa'da, yaşadığımız iklim dolayısıyla, çocuklarımız kara ulaşabiliyor ancak il merkezinde hiç kar görmemiş çocuklarımız da var. Bu nedenle onlara da göndermek istedik. Her zaman çocuklarımızın mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.