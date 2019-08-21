Son Dakika Haberleri: Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan yangın açıklaması
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Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan yangın açıklaması

56 dakika önce

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan yangın açıklaması, System.String[]

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ormanların insan yaşantısında önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek son günlerde sıkça artan orman yangınlarını hatırlattı.

Benzer durumların tekrar yaşanmaması için vatandaşların bilinçli olması gerektiğini aktaran Başkan Karakayalı, "Orman yangınları için hassas bir dönemin içindeyiz, her yıl olduğu gibi ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımız yanmaktadır. Orman yangınlarının önlenmesi için tedbirler alabiliriz. Bunları herkes biliyor ama tekrar etmekte fayda görüyorum. Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak İçin vatandaşlarımızdan ricamız ormanlara cam ve cam kırıkları atmamalı, ormanda ateş yakmamalı ve sigara izmaritleri atılmamalıdır. Yangına hassas bölgedeki vatandaşlarımız bu konuda eğitilmeli, ormanların içinden geçen elektrik hatları sürekli kontrol edilmeli, dallara sürünen ve yangın riski oluşturan teller onarılmalıdır. En önemlisi ise bir yangın çıktığında hemen Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattını aramalılar. Bizler her zaman için bu konuda gençlerimizi bilinçlendiriyoruz. Çünkü orman sadece ağaçlardan ibaret değil. İçerisinde birçok hayvan türü de hayatını devam ettirmektedir. Ekolojik dengenin bozulmaması ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir İzmir bırakmak için bu konuyla ilgili üstümüze düşen sorumlulukların bilincinde olmalı ve özen göstermeliyiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer yangında zarar gören ormanların bir metrekaresinin bile imara açılmayacağının sözünü zaten verdi. Biz Kemalpaşa Belediyesi olarak zarar gören ormanlarımızın yeniden doğaya kazandırılması için üstümüze düşen her ne varsa yapmaya hazırız. Toprağını kaybetmek istemiyorsan ormanı yok etme" dedi.

Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:38 Kaynak: Bültenler
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