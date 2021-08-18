Kemalpaşa Belediyesi, ilçede bulunan çocuk parklarının zeminini kauçuk malzeme ile kaplıyor - Son Dakika

KAUÇUK MALZEME İLE KAPLANIYOR

5 personel ile, Atatürk, İlhan Sağlam, Oğuz Türkoğlu Parkı ve 256 sokak, 134/2 ve 105 sokakta bulunan parklarda hummalı bir çalışma yürüten ekipler, ilk etapta 6 parkın yenileme çalışmalarını tamamladı. Yürütülen yenileme çalışmaları sırasında oyuncakların bakım ve onarım işlemleri de gerçekleştirilirken, çalışmalar tamamlandığında parkların estetik ve modern görünüme kavuşması hedefleniyor.

"DAHA MODERN VE BAKIMLI PARKLAR"

Parklardaki zemin yenileme çalışmalarını inceleyerek, parkların daha modern bir hale getirildiğini vurgulayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Çalışmalara, ilçemizin merkezindeki parklardan başlayan ekiplerimiz, zeminleri toprak zeminden kauçuk malzemelerinin kullandığı zemine çevirerek tüm parklarımızı yenileyecek. Ekiplerimiz tarafından güvenlik önlemleri sağlanarak gerçekleştirilen çalışmalar sona erdiğinde çocuklarımız daha temiz ve güvenli bir ortamda oyun oynamanın keyfini çıkaracak. Parklarımız daha bakımlı ve modern görünecek. İlçemizde bulunan park ve yeşil alanlarda yenileme çalışmaları sürdürülecek." ifadelerini kullandı.